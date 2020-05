Elf Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben der Schulaufsicht seit der Wiederaufnahme des Unterrichts vor drei Wochen Corona-Fälle gemeldet. Eine Schule ist noch geschlossen. Insgesamt wurden fünf Lehrkräfte und 13 Schüler positiv auf das Virus getestet. Die Abstandsregeln und reduzierten Klassengrößen haben sich nach Ansicht von Gesundheitsamtsleitern bewährt – zumindest bei den bisherigen Schülerzahlen. Ab Montag aber kehren zusätzliche Kinder zurück. In der Pfalz ist bisher keine Schule betroffen, sagte Miriam Lange, Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Von den 18 positiv getesteten Personen seien nicht alle im Präsenzunterricht gewesen.

