Die anhaltende Hitze und Trockenheit hat die Wasserpegel im Rhein stark sinken lassen. Das hat mittlerweile auch Auswirkungen auf den Fährverkehr. So hat die Rheinfähre Altrip wegen des anhaltenden Niedrigwassers am Mittwoch ihren Betrieb eingestellt.

Auch die Kollerfähre, die das badische Brühl mit der linksrheinischen Kollerinsel verbindet, verkehrt vorübergehend nicht mehr. Das hat die Gemeinde bereits am Dienstag über ihre Website bekanntgegeben. Ein Anlanden der Fähre könne einen Propellerschaden verursachen, heißt es dort.

Die Fähre zwischen Leimersheim und Leopoldshafen legt voraussichtlich bis einschließlich kommenden Sonntag nicht ab, wie die Betreiberfirma mitteilt.

In Betrieb ist dagegen die Autofähre „Baden-Pfalz“ in Neuburg. Und auch die Rheinhäuser Fähre, die Oberhausen-Rheinhausen auf badischer Seite und Speyer auf pfälzischer Seite verbindet, verkehrt den Stadtwerken Speyer zufolge am Wochenende wie gewohnt: ab Speyer freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr.