Nicht nur populistische Zündler sind dafür verantwortlich, dass Angst-Szenarien Konjunktur haben. Katastrophisches Denken habe eine infektiöse Macht, so der Kommunikationsexperte Bernhard Pörksen. Der Professor an der Universität Tübingen beschreibt in einem Essay in der RHEINPFALZ am SONNTAG ein „hoch nervöses, beständig pulsierendes Wirkungsnetz“, in dem eine ganze Reihe von Personengruppen dafür sorgen, dass die Angst vor etwas oft viel größer ist, als eigentlich angezeigt wäre. Das sind, so Pörksen: „die Mahner und Warner, die rechtsradikalen Strategen, die profitgierigen Angstunternehmer – und die Fantasten mit ihrem Umsturzgerede, aber auch die etablierten Medien und die Politikerinnen und Politiker der Mitte, die maximal düstere Untergangsprognosen verbreiten“.

