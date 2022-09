Marco Antwerpen, Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern, und der Fußball-Zweitligist haben sich am Freitag vor dem Arbeitsgericht in Kaiserslautern nicht auf die Höhe einer Abfindung im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung einigen können. Somit ist auch der zweite Schlichtungsversuch gescheitert. Vor Wochen habe es schon einmal einen Anlauf beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegeben. Nun wird Anfang Dezember ein abschließendes Urteil gefällt werden müssen.

Antwerpen pocht auf volle Abfindung

Antwerpen, der von seinem Anwalt vertreten wurde, pocht darauf, dass der FCK 100 Prozent Abfindung des noch bis 30. Juni 2023 datierten Arbeitspapiers zahlt, sollte er vorzeitig ein neues Trainerengagement beginnen. Der FCK wollte zunächst 50 Prozent der Summe zahlen, kam dem Ex-Coach aber entgegen und ist nun bereit, 60 Prozent zu überweisen. Beim ersten Schlichtungsgespräch beim DFB hatten sich beide Parteien in zwei Punkten geeinigt. Antwerpen verzichtet bis zum Vertragsende auf Prämien, bekommt aber im Gegenzug 100 Prozent seines Grundgehaltes weiter bezahlt. Im Vertrag standen dem Ex-Trainer 75 Prozent zu. Beim Knackpunkt Abfindung sind beide Seiten aber noch weit auseinander. Antwerpens Anwalt akzeptierte am Freitag 80 Prozent an Abfindung. „Wir würden 60 Prozent akzeptieren“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen im Gerichtssaal: „Es wäre schön, wenn man sich sozusagen in der Mitte treffen würde. Wir sind bereit.“ Hengens versöhnliche Worte stimmten aber Antwerpens Rechtsbeistand nicht milde.

Marco Antwerpen kam 2021 zum FCK und rettete den Verein vor dem Abstieg. In der darauffolgenden Saison führte der bald 51-Jährige den Klub auf Platz drei der Drittliga-Tabelle, einen Relegationsplatz. Kurz vor den beiden Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga gegen Dynamo Dresden trennte sich der Verein von Antwerpen und verpflichtete Dirk Schuster.