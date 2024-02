Nach der 33:37-Niederlage beim EHV Aue will Johannes Wohlrab, der Trainer der Eulen Ludwigshafen, im Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen das Spitzenteam TuS N-Lübbecke zunächst einmal vor allem die „Grundattribute“ sehen: Kampf, Bereitschaft in der Abwehr, der absolute Wille. „Jeder muss eine Reaktion zeigen. Ich nehme alle, inklusive mich, in die Pflicht“, betonte der Coach des Handball-Zweitligisten. Alle Spieler stehen bereit, die Kranken sind zurück. In der Hinserie gewannen die Eulen mit 41:31 bei TuS N-Lübbecke. Das war eine Sternstunde. Wohlrab sieht die Gäste besonders motiviert, diese Scharte auszuwetzen.