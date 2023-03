Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der Zweiten Handball-Bundesliga 2023 ohne Sieg. Am Freitagabend verlor die Mannschaft beim Tabellendritten TuS Nettelstedt-Lübbecke 33:25. Die Spieler der Eulen wirkten nach dem Abpfiff ratlos und verließen mit hängenden Köpfen das Spielfeld. Schon zur Pause lagen sie 10:14 zurück, Nettelstedt zog gar auf 17:10 davon. „Wir waren heute auch nicht in der Lage, klare Chancen zu verwerten“, sagte Interimscoach Andrej Kogut, der letztmals Cheftrainer Michel Abt, der aus privaten Gründen fehlte, vertrat. „Wir verwerfen einfach zu viele Bälle, deshalb ist die Niederlage auch in der Höhe so deutlich ausgefallen. Der Kopf war einfach nicht da, oder woanders.“

