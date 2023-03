Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen bleiben 2023 ohne Sieg. Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Aushilfstrainer Andrej Kogut beim Tabellendritten TuS Nettelstedt-Lübbecke 33:25.

Der Abwärtstrend der Eulen Ludwigshafen hält an. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge vor heimischer Kulisse gegen Potsdam und Bietigheim wollten sie diesmal in der Fremde nachlegen und den ersten