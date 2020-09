In der Abwehr verbessert, im Angriff aber weiterhin mit Luft nach oben: Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat am Sonntagnachmittag ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten TVB Stuttgart im TSG-Sportzentrum mit 18:24 (10:15) verloren. Die Eulen starteten gut in die Partie, führten mit 3:1 und 6:5. Der Ex-Ludwigshafener Jerome Müller brachte die Gäste mit 8:7 erstmals in Führung (18.). Die Eulen konnten das Spiel nicht mehr drehen. Stuttgart zog davon.

Bührer verletzt

Bitter für die ohnehin ersatzgeschwächten – ohne Sieben – Eulen: Rückraumspieler Pascal Bührer musste mit einer Verletzung raus (18.). „Der Finger war ausgekugelt. Wir haben ihn nicht reinbekommen“, sagte Trainer Ben Matschke. Daher fuhr Bührer noch während des Spiels in die BG-Klinik nach Oggersheim. „Ich bin mit der Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit zufrieden“, sagte Matschke. Seine Spieler waren müde, deshalb sei nach der Pause das Tempo verschleppt worden. „Uns fehlten die Alternativen“, sagte Matschke.