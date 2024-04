Der Neunte der Zweiten Liga, die Eulen Ludwigshafen, unterliegt beim Tabellennachbarn, TV Hüttenberg mit 30:35 (18:15). „Wir kassieren mal wieder 35 Gegentore, obwohl wir auswärts 30 Tore werfen. Aber wir haben einfach nie im Spiel den richtigen Zugriff in der Abwehr gefunden“, sagte hinterher Eulen-Rechtsaußen Alexander Falk (fünf Tore) bitter enttäuscht, der es auf seiner Position lange Zeit mit seinem Ex-Teamkollegen Jannik Hoffmann zu tun hatte.

In der Tat: Das Spiel im heißen Hüttenberger Sportzentrum haben die Eulen in der Abwehr verloren. Fast jeder Angriff des gastgebenden Teams von Trainer Stefan Kneer führte zum Erfolg. War es vor der Pause vor allem der TVH-Halbrechte David Kuntscher, der fast nach Belieben traf (zehn Tore), so drehte nach dem Wiederanpfiff Spielmacher Paul Kompenhans (5) auf. Und weil in der zweiten Hälfte auch das Torhüter-Duell zwischen Mats Grupe und Finn Rüspeler klar an die Hüttenberger ging, gerieten die Eulen am ersten richtig warmen Tag des Jahres auf die Verliererstraße.

Die Vorzeichen waren aber auch nicht gut auf Ludwigshafener Seite: Spielmacher Marc-Robin Eisel fehlte wegen seines Mittelhandbruchs, Finn Leun wegen einer Fraktur im Brustbein. Dazu musste auch Kapitän Maximilian Haider wegen Rückenproblemen passen, Rechtsaußen Theo Straub wurde bei der zweiten Mannschaft gebraucht, und Kian Schwarzer nahm angeschlagen 60 Minuten nur auf der Bank Platz.

Schwarzers Vertreter auf Linksaußen machte seine Sache aber sehr gut. Tim Schaller traf von außen, verwandelte seine Strafwürfe sicher, kam insgesamt auf elf Treffer. Zusammen mit Mex Raguse und Falk hielt er Eulen über 10:9 (16.) und 13:10 (22.) bis zum Kabinengang beim 18:15 noch einigermaßen im Spiel. Nach der Pause hatte das Team von Johannes Wohlrab ab der 42. Minute (22:24) eine Schwächephase, in der sich die Gastgeber auf 29:23 absetzten – die Vorentscheidung. Den Eulen gingen bei ihren Würfen jetzt regelrecht die Luft aus. Auch Kevin Klier (39 Jahre), der ein Kurz-Comeback im Tor gab und Ziga Urbic vertrat, konnte die Niederlage in den letzten fünf Minuten nicht mehr verhindern.