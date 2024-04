Spielmacher Marc-Robin Eisel (24) hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bei den Eulen Ludwigshafen verlängert. Das teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Kreisläufer Kapser Manfeldt Hansen (21) wird die Eulen dagegen verlassen und sich laut Eulen wieder mehr in Richtung seiner dänischen Heimat orientieren. Manfeldt Hansen hat das neue Vertragsangebot nicht angenommen. „Robin ist, wie auch Tim Schaller oder Mihailo Ilic, ein Beweis für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem HLZ. Mir ist wichtig, dass wir Spieler wie Robin, die aus der Region stammen, an uns binden können. Robin ist wichtig für die Mannschaft, identifiziert sich maximal mit den Eulen und so wollen wir ihm die Chance zur Weiterentwicklung geben“, betont Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Das Heimspiel gegen TuSEM Essen am Freitag (20 Uhr) ist zum sechsten Mal ein Ein-Euro-Spiel. Für den Eintrittspreis von einem Euro und in rotem Oberteil können Fans dabei sein.