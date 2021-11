Vor allem mit einer klasse Abwehrleistung besiegte Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen am Mittwochabend im Duell der Bundesliga-Absteiger den HSC Coburg souverän mit 33:26 (17:11) und baute seine positive Serie auf jetzt sieben Punkte in Folge aus. Die Gäste aus Bayern hatten die Eulen-Abwehr mit vielen Eins-gegen-Eins-Aktionen knacken wollen, schafften das aber nur ganz selten. Auch nach einer frühen Auszeit (33.) in der zweiten Hälfte, ab der der neue Coburger Trainer Brian Ankersen konsequent mit sieben Feldspielern agieren ließ, wurde es kaum besser. Die Coburger wirkten im Angriff oft hilflos, kamen oft in Probleme mit passivem Spiel. Die Eulen verschoben sogar beim Sieben gegen Sechs prima und hätten den HSC auch unter 20 Toren halten können, wenn sie es durchgezogen hätten.

Für die Eulen traf Neu-Nationalspieler Hendrik Wagner zwölfmal, spielte vor allem vor der Pause groß auf. Alexander Falk erzielte vier Tore. Für die Gäste war Rechtsaußen Florian Billek sechsmal erfolgreich.