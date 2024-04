Obwohl Kapitän Maximilian Haider bereits in der achten Minute nach einem Foul die Rote Karte sah, schlugen die Eulen Ludwigshafen am Dienstagabend vor 1717 Zuschauern den TSV Bayer Dormagen 30:27 (17:13). Mit einem 7:0-Lauf vor und nach der Pause entschieden die Gastgeber im Grunde diese Zweitliga-Partie. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Hüttenberg tat der Erfolg gut, auch wenn es am Ende noch einmal spannend wurde. Zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit kosteten Kraft.