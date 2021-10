Einer 400 Jahre alten Esskastanie im südpfälzischen Gleisweiler wird eine besondere Bedeutung beigemessen: Sie wird zum Nationalerbe-Baum. Diese Auszeichnung geht auf eine Initiative der Technischen Universität (TU) Dresden zurück. Ihr Institut für Forstbotanik und Forstzoologie hat sich zum Ziel gesetzt, deutschlandweit 100 ausgewählten Bäumen das würdevolle Altern zu ermöglichen. Das, was sie ohne fremde Hilfe nicht schaffen würden. Sie sollen so gepflegt werden, dass sie möglichst lange erhalten bleiben, bestenfalls weitere Hunderte Jahre. Die Esskastanie in Gleisweiler ist landesweit der erste Baum, der unter diesen besonderen Schutz steht. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.