Schlechte Nachricht für die Adler Mannheim: Torwart Dennis Endras fällt für rund fünf Wochen aus. Der 36-Jährige zog sich in der Liga-Auftaktpartie am Freitag in Straubing eine Beinverletzung zu, teilte der Klub weiter mit. „Zwei längerfristige Ausfälle in einer Partie - das ist äußerst unglücklich für uns“, verweist Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara darauf, dass ja auch Stürmer Ruslan Iskhakov wegen einer Fußverletzung drei bis vier Wochen pausieren muss. Im Tor wird nun Felix Brückmann die nächsten Parten bestreiten, sein Back-up-Goalie ist Florian Mnich.