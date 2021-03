Seit Freitag sind im Landkreis Bad Dürkheim zehn neue Corona-Fälle bekannt geworden, in der Neustadt wurde eine Infektion neu registriert. Das teilt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim mit. Damit sind aktuell im Landkreis DÜW 91 Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt gibt es noch 49 Infizierte. Zu beklagen gibt es einen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit Corona steht. Gestorben ist eine über 70 Jahre alte Person aus Elmstein. Bislang sind 135 Menschen aus dem Kreis Bad Dürkheim und 33 Neustadter mit oder an Corona gestorben. Wie die Behörde weiter mitteilt, sind im Landkreis sechs und in Neustadt zwei weitere Infektionen mit der britischen Mutation festgestellt worden. Im Kreis DÜW sind bisher 35 Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen worden, in Neustadt 18 Infektionen.

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hat Stand Montagmittag 38 weitere Corona-Fälle registriert, die es im Kreis SÜW und in der Stadt Landau gegeben hat.