Erstmals nach drei Jahren erhöht die Stadt Landau die Eintrittspreise für das Freibad am Prießnitzweg – allerdings moderat und nur für Erwachsene. Die Verwaltung begründet den Schritt mit gestiegenen Kosten für Personal, Wartung und Chemie. Die höheren Energiekosten könnten voraussichtlich in der neuen Saison teilweise kompensiert werden, weil dank eines neuen Solarabsorber-Systems weitgehend auf fossile Brennstoffe verzichtet werde. Immer vorausgesetzt, dass die Witterung passt, also die Sonne häufig scheint. Erwachsene zahlen künftig 4 Euro statt bisher 3,50 Euro. Die Dauerkarte kostet für sie 80 Euro im Jahr statt bisher 77 Euro. Das Freibad solle ein attraktiver Begegnungsort für Familien mit Kindern bleiben, unterstreicht die Stadtverwaltung.