Die Adler Mannheim haben Stürmer Maximilian Eisenmenger für die kommenden zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Deutsch-Schwede kehrt nach einem Jahr in Tingsryds nach Deutschland zurück. „Maximilian bringt eine beachtliche Physis mit, ist fleißig, mannschaftsdienlich und in seiner Spielweise unaufgeregt“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den 1,93 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Linksschützen.

Der gebürtige Münsteraner Eisenmenger verbrachte seine Kindheit und Jugend in Schweden, spielte in dieser Zeit für Djurgårdens IF und Södertälje SK, ehe er den Sprung nach Nordamerika wagte und in der Saison 2017/18 fünf Partien in der Collegeliga NCAA für die University of Notre Dame absolvierte. Im Sommer 2018 wechselte Eisenmenger erstmals nach Deutschland und schloss sich zunächst den Löwen Frankfurt, dann den Augsburger Panthern an.