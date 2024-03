Das rheinland-pfälzische Verfassungsschutzgesetz soll geändert werden, um Finanzströme von Extremisten offenlegen zu können. Das kündigte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Erstmals legte er gesondert die Statistik für politisch motivierte Straftaten vor, am Montag hatte er die allgemeine Kriminalstatistik veröffentlicht.

