Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das rheinland-pfälzische Verfassungsschutzgesetz soll geändert werden, um Finanzströme von Extremisten offenlegen zu können. Das kündigte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Erstmals legte er gesondert die Statistik für politisch motivierte Straftaten vor, am Montag hatte er die allgemeine Kriminalstatistik veröffentlicht.

Für das laufende Jahr kündigte Ebling eine Novelle des Verfassungsschutzgesetzes an. „Wir wollen die Finanzströme der Extremisten aufdecken, ihre Geldgeber und ihren