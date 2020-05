Die Kriminalpolizei Worms hat am Dienstag mithilfe der örtlichen Kollegen Wohn- und Geschäftsräume in Worms, Karlsruhe und Baden-Baden durchsucht. Das Ziel war laut Mitteilung eine Gruppe, die verdächtigt wird, mit cannabidiol (CBD)-haltigen Hanfprodukten zu handeln. In einem Anwesen in Worms wurden mehrere Kilogramm der Ware sichergestellt, darunter Haschischpaste, Cannabispulver und cannabidiolhaltige Lebensmittel, die über einen Onlineshop zum Verkauf angeboten wurden. In einer Wohnung in Baden-Baden wurden 50 Gramm Marihuana, in Karlsruhe 30 Gramm Marihuana sowie Drogenutensilien sichergestellt. Alle Verdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.