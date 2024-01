In strömendem Regen hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim am Dienstagabend gegen Dynamo Dresden eine 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen müssen. Der 1. FC Saarbrücken holte beim SC Verl ein torloses Unentschieden, musste dabei ab der 64. Minute nach Roter Karte gegen Julius Biada mit einem Mann weniger auskommen.

Auch wenn sich Waldhof vor 12.514 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion im Vergleich zur 1:2-Pleite beim VfB Lübeck verbessert zeigte, war der SVW am Ende gegen den Tabellenzweiten insgesamt chancenlos. Trainer Rüdiger Rehm setzte auf der rechten Seite für Kelvin Arase auf Neuzugang Kevin Goden, der mit seinem schnellen Spiel die Angriffsbemühungen belebte. Am Ende machte Dresden aber die Tore – und das durchaus glücklich. Tom Zimmerschied köpfte kurz vor der Pause den Ball an den Oberschenkel von Bentley Baxter Bahn, von dort trudelte der Ball unglücklich über die Linie. Torhüter Lucien Hawryluk kam Sekunden zu spät.

Beim 0:2 wurde Hawryluk durch Malte Karbstein und Stefan Kutschke behindert, der Schuss von Lucas Cueto aus rund zehn Metern landete so in den Maschen. Davon erholte sich Mannheim nicht mehr.