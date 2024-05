Ein Mann hat am späten Sonntagabend versucht, in eine Tankstelle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, schlug er kurz nach 23 Uhr mit einem Backstein die Glasscheibe der Eingangstür der Tankstelle ein. Da es ihm dennoch nicht gelang, sich Zutritt in zu verschaffen, habe er eine weitere Scheibe beim Kassenbereich eingeschlagen. „Durch das entstandene Loch griff der Täter sodann ins Innere und entwendete zwei Packungen Zigaretten“, heißt es von den Beamten. Bei seiner Tat wurde er allerdings gefilmt. Nach einem Zeugenhinweis wurde den Angaben zufolge ein 53-jähriger aus Neustadt als Täter ermittelt. Der Mann habe dann auch zugegeben, die Zigaretten gestohlen zu haben. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.