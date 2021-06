Stabhochsprung Frauen und Männer, Speerwurf Frauen und ein Nachwuchswettbewerb für Speerwerferinnen – so sieht der Fahrplan für das internationale Meeting „Sky’s the limit“ des LAZ Zweibrücken am Samstag, 19. Juni, ab 14 Uhr im Westpfalzstadion aus.

LAZ-Vorsitzender Alexander Vieweg gibt zu, dass es in diesem Jahr wegen Corona und Olympia schwieriger war, gute Teilnehmerfelder zusammenzubekommen.

Zernikel, Otchere und Hussong am Start

Mit dem Landauer Oleg Zernikel, der Mannheimerin Jacqueline Otchere (beide Stabhochsprung) und Speerwurf-Lokalmatadorin Christin Hussong starten aber gleich drei Deutsche Meister von Braunschweig in Zweibrücken.

Im Stabhochsprung messen sich unter anderem noch der Zweibrücker Raphael Holzdeppe, Bo Kanda Lita Baehre, dem noch die Norm (5,80 m) für Olympia in Tokio fehlt, der belgische Titelverteidiger Ben Broeders und Menno Vloon aus den Niederlanden mit Zernikel. Die Warteliste ist hier lang, sagt Vieweg. Otchere misst sich unter anderem mit Lisa Ryzih und der schwedischen 4,83-Meter-Springerin Michaela Meijer. Hussong trifft in ihrem Heimstadion auf die DM-Zweite Christine Winkler und Dana Bergrath. Stand jetzt sind 250 Zuschauer zugelassen. Eine Speerwurfkonkurrenz der Männer gibt es diesmal nicht.