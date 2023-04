Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit vier Wettbewerben samstags steigt das LAZ-Meeting „Sky’s the limit“ am 19. Juni auch in diesem zweiten Corona-Jahr wieder im Westpfalzstadion. 250 Zuschauer sind nach jetzigem Stand zugelassen.

Alexander Vieweg stöhnt. In diesem Jahr Teilnehmer für das internationale Meeting „Sky’s the limit“ des LAZ Zweibrücken zu bekommen, sei sogar noch schwieriger („eine