Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Werder Bremen, Zweitligist Holstein Kiel und Regionalligist Rot-Weiss Essen sind am Dienstagabend ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen.

Die weiteren vier Teilnehmer werden in den verbleibenden vier Achtelfinal-Partien am Mittwochabend ermittelt. Am Mittwoch spielen: VfL Wolfsburg - Schalke 04 (18.30 Uhr/live bei Sport1), RB Leipzig - VfL Bochum (18.30), VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (20.45/live in der ARD) und Jahn Regensburg - 1. FC Köln (20.45). Alle Partien sind auch live in Sky zu sehen.

Haaland erlöst den BVB

Dortmund machte es am späten Dienstagabend gegen Zweitligist SC Paderborn nach 2:0-Führung noch mal spannend, musste nach zwei späten Paderborner Treffern in die Verlängerung. Dort traf Erling Haaland zum 3:2 (95.). Emre Can (7.) und Jadon Sancho (16.) brachten den BVB früh auf Kurs. Julian Justvan (79.) und Prince Owusu (Foulelfmeter, 90.+7) in letzter Sekunde sorgten doch noch für die Verlängerung. Aber Haaland machte dem Zweitligisten schließlich einen dicken Strich durch die Rechnung.

Bremen lässt nichts anbrennen

Bremen siegte mit 2:0 (1:0) gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Kevin Möhwald (12.) und Felix Agu (73.) trafen für Werder.

Große Pokal-Überraschung an der Hafenstraße

Zuvor hatte Regionalligist RW Essen für die große Pokal-Überraschung bisher im Achtelfinale gesorgt. 2:1 (0:0) hieß es nach Verlängerung an der Hafenstraße gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. In der regulären Spielzeit waren keine Tore gefallen. In der Verlängerung traf zunächst Leon Bailey (105.) zum 1:0 für die favorisierten Leverkusener, Oguzhan Kefkir (108.) glich zum 1:1 aus. Der umjubelte Held an der Hafenstraße neben Torwart Daniel Davari war Simon Engelmann. Der RWE-Torjäger erzielte in der 118. Minute den 2:1-Siegtreffer für den ambitionierten Regionalligisten.

Kiel wieder nervenstark

Im Duell der Zweitligisten zeigte sich Holstein Kiel erneut nervenstark im Elfmeterschießen und schlug Darmstadt 98 im Stechen mit 7:6.