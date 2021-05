Mit den Lockerungen der zweiten Stufe des Corona-Perspektivplans Rheinland-Pfalz ist nun bei einer Inzidenz unter 100 auch ein Tennisdoppel im Freien mit Spielern aus vier Haushalten erlaubt. Damit kann am Wochenende 12./13. Juni die Mannschaftsrunde im üblichen Format starten, für die allein in den Ligen des Tennisverbands Pfalz die Meldungen von rund 1350 Teams vorliegen. „In der Vorschrift ist nun auch ausdrücklich geregelt, dass das Abstandsgebot ,regelmäßig’ einzuhalten ist, sodass eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestabstands, so wie es beim Doppelspiel vorkommen kann, zulässig ist“, teilte David B. Freichel, Chef vom Dienst des Corona-Kommunikationsstabs der Landesregierung, am Freitagmorgen auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.