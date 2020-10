Die Donnersberger FDP klärt am Freitagabend in Bolanden, mit welcher Wahlkreiskandidatin oder welchem Wahlkreiskandidaten sie in den Landtagswahlkampf gehen wird. Als Bewerber um die Kandidatur benannte der FDP-Kreisvorsitzende Christian Ritzmann gestern auf RHEINPFALZ-Nachfrage den Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann. Für ihn wünsche sich der Kreisverband auch einen aussichtsreichen Listenplatz, so Ritzmann. Man solle auf Leute setzen, die bewiesen hätten, dass man Wahlen gewinnen kann, begründete Ritzmann den Kandidatenvorschlag mit Blick auf Vettermanns Erfolg bei der Stadtbürgermeisterwahl in Rockenhausen. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Chefche“.