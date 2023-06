Beim Gäulauf am Mittwoch in Gommersheim wird zu einer Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) eingeladen. Der Freimersheimer Bernd Lang animiert wieder dazu, sich registrieren zu lassen. Er selbst engagiert sich seit mehr als zehn Jahren für die DKMS, um dadurch an Blutkrebs erkrankten Menschen helfen zu können. 2010 hatte er einer US-Amerikanerin durch seine Stammzellenspende ein neues Leben schenken können. Auf seine Initiative gibt es bei der 20. Auflage der Veranstaltung neben den Laufdisziplinen eine weitere: die Klapprad-Sternfahrt für das Leben. Bernd Lang lädt alle Interessierten ein, sich auf den Sattel ihres Zweirads zu schwingen und ihn am Abend bei seiner 21 Kilometer langen Tour durch die Gäugemeinden zu begleiten. Er tritt in die Pedale, um Betroffenen Kraft und Mut zu schenken. Nach Angaben der DKMS ist Bernd Lang einer von mehr als 15.000 ehrenamtlichen Helfern, die sie seit vielen Jahren unterstützen.