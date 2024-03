Ein Verkehrsteilnehmer hat am Samstagnachmittag auf der Strecke von Gossersweiler-Stein bis Annweiler Diesel verloren. Das teilt die Polizei in Bad Bergzabern mit. Die Spur führe von der Goßbrechtstraße über die L494, Richtung Völkersweiler, und dann über die B48 bis nach Annweiler. Der Verursacher habe die Verunreinigung selbst bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Straßenmeisterei reinige die Strecke. Obwohl Zweiradfahrer ins Rutschen gekommen seien, sei eine Sperrung der Strecke derzeit nicht nötig, heißt es von der Polizei. Je nach Umfang der Verschmutzung könne die Reinigung bis in die Nacht dauern.