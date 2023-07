Die zweite Hitzewelle in diesem Jahr hat auch der Pfalz den bislang heißesten Tag des Jahres beschert. Ein neuer Hitze-Rekord blieb allerdings aus.

Spitzenreiter war am Sonntag Römerberg mit 37,5 Grad, dicht gefolgt von Neustadt mit 36,9 Grad.

Ins Schwitzen kamen die Menschen am Sonntag auch entlang der Weinstraße. In Bad Dürkheim wurden 36,1 Grad erreicht, in Bad Bergzabern (Südpfalz) immerhin noch 35,1 Grad.

Abkühlung gab es selbst in den Gipfellagen des Pfälzerwaldes nicht: So meldete die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm (690 m ü. NN.) immerhin noch 29,6 Grad.

In Kaiserslautern war es mit 35,0 Grad ebenfalls heiß, in Pirmasens wurden zeitgleich 33,7 Grad registriert und in Ruppertsecken 34,2 Grad.

Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer liegt der Temperaturrekord in der Pfalz bei 39,8 Grad, die am 25. Juli 2019 in Speyer gemessen worden waren. In Bad Dürkheim war es am 7. August 2015 mit 39,7 Grad nur unwesentlich kühler.

So wird das Wetter in der nächsten Woche

Die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ rechnen am Montag tagsüber mit einem Sonne-Wolken-Mix bei heißen 33 Grad in der Rheinebene.

Am Dienstag kehrt die extreme Hitze kurzzeitig zurück. Dann werden erneut sehr heiße 36 bis 38 Grad am Rhein erreicht, so Wetterexperte Christian Müller. Abends seien lokale Gewitter möglich.

Der Mittwoch verläuft bei 29 Grad nicht mehr ganz so heiß. Der Donnerstag hat angenehmere 27 Grad parat, bevor der Freitag wieder heiße 32 Grad bringt. Für den Samstag kündigen sich Unwetter an.