Der Deutsche Fußball-Bund hat die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals veröffentlicht. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Bundesligisten SC Freiburg dabei am Sonntag, 31. Juli, um 15.30 Uhr. Die Elf aus dem Breisgau war in der vergangenen Saison bis ins Finale vorgedrungen, hatte dort aber gegen RB Leipzig den Kürzeren gezogen. Waldhof Mannheim trifft auf Holstein Kiel. Die Partie findet ebenfalls am 31. Juli statt. Anpfiff ist um 18 Uhr.