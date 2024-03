Das Hotel am Deutschen Weintor soll wieder zu einer Adresse werden. Der neue Betreiber des Anwesens im südpfälzischen Schweigen-Rechtenbach hat sich bereits in Landau einen Namen gemacht.Neueröffnung ist für den 1. Juli angekündigt. Es gibt derzeit zwar nur Visualisierungen von dem, was potenziellen Gästen versprochen wird.Der Bedarf an Unterkünften ist in der Doppelgemeinde am südichen Zipfel des Landkreis SÜW ist so hoch, dass die ersten Besucher schon ihre Zimmer gebucht haben. Was sie in dem Haus erwarten können und welche ausgefallene Idee der Betreiber für die Terrasse hat, lese Sie im ausführlichen Artikel.