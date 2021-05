Es ist gerade in Mode, sich ein Tier anzulegen. Der Direktor des Landauer Zoos und Vorsitzende des Tierschutz-Beirats der rheinland-pfälzischen Landesregierung Jens-Ove Heckel erinnert daran, dass ein Haustier Jahre oder auch Jahrzehnte leben kann. Deshalb will die Anschaffung eines Hundes oder einer Katze gut überlegt sein. Zoos können in den Augen des 53-Jährigen keine moderne Arche Noah sein, aber immerhin ein Rettungsboot für wichtige Schlüsselarten. Für den Massenexitus an Arten macht Heckel den Menschen verantwortlich. Dennoch kommt den Zoos heute mehr denn je eine wichtige Rolle beim Artenschutz zu. Der Landauer Zoo nimmt an 30 internationalen Erhaltungszuchtprogrammen teil und führt für eine Tierart sogar das internationale Zuchtbuch. Der Tiermediziner sagt gerne: „Wenn es Zoos nicht gäbe, wäre jetzt der Moment, sie zu erfinden.“ Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.