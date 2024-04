Keinen Sieger gab es im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal in London. 2:2 (1:2) lautete das Endergebnis. Das Rückspiel steht am 17. April in der Münchener Allianz Arena an. Dort entscheidet sich dann, wer in das Halbfinale der Champions League einzieht.

Für die Münchener trafen Serge Gnabry (1:1, 18. Minute) und vom Elfmeterpunkt Harry Kane (1:2, 32. Minute). Verursacht worden war der Strafstoß von Arsenal-Verteidiger William Saliba. Der hatte ein Dribbling von Leroy Sané nur per Foul stoppen können. Für die Tore der Hausherren sorgten der englische Nationalspieler Bukayo Saka (1:0, 12. Minute) und der Belgier Leandro Trossard (2:2, 76. Minute).