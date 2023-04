Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben in den NBA-Play-offs vor eigenem Publikum wieder die Kontrolle übernommen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam mit dem Rekordmeister im dritten Spiel gegen die Memphis Grizzlies zu einem 111:101, die Lakers führen in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:1 und können in der Nacht auf Dienstag in einem weiteren Heimspiel nachlegen. Los Angeles, das sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatte, konnte sich auf seine Topstars LeBron James und Anthony Davis verlassen. Davis ragte mit 31 Punkten und 17 Rebounds heraus, James steuerte 25 Punkte bei. Schröder kam erneut von der Bank und war zumindest auffälliger als bei der Niederlage im zweiten Spiel: Der 29-Jährige half mit sieben Punkten und drei Assists.