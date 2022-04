Im Südwesten rufen dieses Jahr erneut Bündnisse aus Parteien, Gewerkschaften, Friedensgruppen und Kirchen zu Ostermärschen auf. Die Demos am Ostersamstag, 16. April, nehmen den Überfall Russlands auf die Ukraine in den Blick.

Die Kundgebung „Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt“ in Kaiserslautern fordert unter anderem die Schließung der Drohnen-Relaisstation auf der US-Airbase in Ramstein. Sie startet um 11.56 Uhr an der Stiftskirche. Die Ludwigshafener Naturfreundejugend trifft sich um 9 Uhr im Garten des Wilhelm-Hack-Museums, um von dort zum Ostermarsch nach Mannheim zu radeln. Dieser steht unter dem Motto „Für Frieden – Stoppt den Krieg in der Ukraine!“ und beginnt um 12 Uhr auf den Kapuzinerplanken (O 5). Abschluss soll um 13.30 Uhr auf dem Schillerplatz sein.

In Heidelberg zieht die Demo unter dem Motto „Die Waffen nieder! Friedenslogik statt Kriegslogik!“ ab 12 Uhr von der Stadtbücherei zur Neckarwiese, auf der um 14 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll. In Saarbrücken treffen sich die Ostermarschierer um 11 Uhr an der Johanneskirche. Der Abschluss ist gegen 12 Uhr.

Am Ostermontag, 18. April, wird vor dem Nato-Fliegerhorst Büchel in der Eifel demonstriert. Dort werden Atomwaffen vermutet. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Industriegebiet, Abschluss gegen 15.30 Uhr vor dem Haupteingang des Flugplatzes. epd/swz