Im Zusammenhang mit dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd, der am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz getötet wurde, ist für Samstag eine Demonstration gegen Rassismus in Mannheim angekündigt worden. Die „Silent Demo Mannheim“ rief am Donnerstag unter dem gleichnamigen Account auf der Plattform Instagram zu der Kundgebung um 14 Uhr auf. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, ein schwarzes Oberteil zu tragen.

George Floyd war in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz gestorben, nachdem ein weißer Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet hatte. Der Vorfall war gefilmt worden, der Polizist wurde entlassen und wegen Mordes angeklagt. Der Fall hat – im Kontext mit etlichen weiteren Fällen von (Polizei-)Gewalt – zunächst landesweite und bald auch weltweite Proteste gegen Rassismus ausgelöst.