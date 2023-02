Die SPD in Mainz hat am Sonntag eine herbe Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt erlebt. Nach 74 Jahren endet dort die Ära der SPD-Stadtoberhäupter. Die Kandidatin der Sozialdemokraten, Mareike von Jungenfeld (41), blieb nach der Auszählung der meisten Stimmbezirke bei unter 14 Prozent der Stimmen. Der unabhängige Kandidat Nino Haase (39) lag bei etwa 40 Prozent. Er wird am 5. März in der Stichwahl gegen Christian Viering (38, Grüne) antreten, der mit knapp über 20 Prozent der Zweitplatzierte unter den sieben Kandidierenden war. Die Wahl in Mainz war nötig geworden, nachdem Oberbürgermeister Michael Ebling im Oktober von Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Nachfolger des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz (alle SPD) ernannt wurde. Ebling bezeichnete das Ergebnis am Abend als bitter. Für die Wahlniederlage gebe es nicht die eine Ursache, einen Fehler bei der Kandidatin sehe er nicht. Auf die Frage, ob sein Wechsel ins Innenministerium ein zu hoher Preis gewesen sei, sagte Ebling: „Ich gehe nicht auf Tauchstation, wenn es um Verantwortung geht.“