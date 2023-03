Nach rund einem halben Jahr Schließung hat das Restaurant Deutsches Weintor in Schweigen-Rechtenbach neue Pächter. Das Paar aus Heidelberg hat sich einiges vorgenommen. Und Koch Manfred Klug gibt schon ein Versprechen ab. Was die Gäste ab 18. März an der Grenze zum Elsass kulinarisch erwartet, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.