Am Freitag hat das Historische Museum der Pfalz in Speyer sein neues Programm für Sonderausstellungen vorgestellt. Es reicht von der Antike bis zur Wirtschafts- und Spielzeuggeschichte der Gegenwart. Los geht es aber mit einem wichtigen regionalgeschichtlichen Thema. „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ heißt die Ausstellung vom 17. September bis 31. März zu dem bayerischen Monarchen, der vor 175 Jahren abgedankt hat. Er gab unserer Region den Namen Pfalz, machte im Namen Speyer aus dem i ein y - und ließ den Dom ausmalen und mit einem neuen Westbau versehen. Das sind freilich nur einige der Auswirkungen seiner Regentschaft auf die Pfalz, die in dieser Schau angesprochen werden.

Schon 2003 und 2013 gab es im Historischen Museum Ausstellungen zu dem beliebten Spielzeug Playmobil. Das wird nun 50 Jahre alt – und vom 1. Oktober bis 15. September ist deshalb fast ein ganzes Jahr die Schau „We Love PLAYMOBIL. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ im Jungen Museum zu sehen. Es gibt Mitmachangebote, aber auch Schauland und Videoshow, die der Playmobil-Diorama-Artist Oliver Schaffer gestaltet.

Vom April bis Oktober 2025 ist dann im Historischen Museum eine große Ausstellung zu Caesar und Kleopatra geplant, die nicht nur die vierjährigen Liebesbeziehung zwischen der ägyptischen Königin und dem römischen Feldherrn beleuchtet, sondern auch die ägyptische und römische Kultur und Geschichte der Zeit, insbesondere das Ende der römischen Republik und den Beginn der Kaiserzeit sowie das Ende der ptolomäischen Pharaonen in Ägypten.