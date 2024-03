Es fing recht harmlos an, doch dann entwickelte sich die Personenkontrolle eines Paares ab Landauer Hauptbahnhof durch die Bundespolizei zu einer heftigen Auseinandersetzung. Hauptaggressor: eine 37-jährige Deutsche. Wie die Bundespolizei berichtet, beobachtete eine Streife am Sonntagabend ein Streitgespräch zwischen einer Frau und einem Mann auf Bahnsteig 2/3. Bei der Kontrolle ließ sich das Paar zunächst beruhigen. Die Beamten hielten ihre Personalien fest, machten eine Gefährderansprache und zogen wieder von dannen.

Doch kurze Zeit später geriet das Paar erneut in Streit, woraufhin die Polizisten noch einmal zu Bahnsteig 2/3 gerufen wurden. Als der Streit geschlichtet war, stellten die Beamten fest, dass die 37-Jährige und ihr 35-jähriger Partner jeweils eine Bierdose dabei hatten. Die Polizisten wiesen die beiden auf das Alkoholverbot im Hauptbahnhof hin. Der Mann entsorgte daraufhin das Bier in einem Mülleimer, doch die Frau schüttete den Inhalt der Dose vor den Polizisten auf den Bahnsteig, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten wiesen sie darauf hin, dass sie deswegen ein Verfahren wegen Verunreinigung von Bahnanlagen erwarte. Daraufhin entlud sich die Wut der Frau gegenüber den Polizisten: Sie schrie sie an, warf ihren Ausweis in das Gleisbett und zeigte den Beamten den Mittelfinger. Die Frau wurde aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen. Doch daran hielt sie sich nicht. Deswegen mussten die Beamten den Platzverweis mit Zwang durchsetzen, wie sie angeben. Weil die Frau mehrfach die Beamten beleidigte und Widerstand leistete, sei sie zu Boden gebracht und ihr Handschellen angelegt worden.

Dabei verletzte sich die 37-Jährige an der Nase und fing an zu bluten. Die Polizisten riefen den Notarzt. Während sie mit der Frau auf den Rettungswagen warteten, spuckte diese in Richtung der Beamten und trat nach diesen. Da die Frau weiterhin aggressiv war, begleitete die Streife sie ins Krankenhaus. Erst dort beruhigte sich Frau wieder. Nach der Behandlung konnte sie das Krankenhaus verlassen. Die Bundespolizisten wurden nicht verletzt. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung eingeleitet, so die Bundespolizei in ihrer Mitteilung.