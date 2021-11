Rechtzeitig zum 1. Adventswochenende kam der Schnee, zumindest in höhere Lagen. Am Samstagvormittag gab es auf dem Donnersberg eine Schneehöhe von fünf Zentimetern. Um die Mittagszeit trieb es den einen oder anderen hinauf auf den Berg, um die weisse Pracht zu genießen. Vereinzelt sah man Menschen mit Schlitten unterwegs, die im Schnee fahren wollten – bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein schwieriges Unterfangen. Was aber auf den Fall ging, war eine Wanderung durch das „Winter Wonderland“. Die Kinder hatten ihren Spaß beim Bau kleiner Schneemänner.

In der Nacht gab es Niederschlag, der erst ab einer Höhe von rund 500 Metern in Schnee überging. Die Sonne versuchte vergeblich im Bereich des 687 Meter hohen Gipfels durchzudringen. Etwas tiefer begleitete sie aber die weiße Pracht mit einem strahlend blauen Himmel. Die Prognose für Sonntag verspricht weiteren Schneefall auf den höheren Lagen.