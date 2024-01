Dank Torhüter Andreas Palicka hat sich Titelverteidiger Schweden bei der Handball-Europameisterschaft den ersten Platz in der Gruppe E gesichert. Die Skandinavier setzten sich am Montag in einem engen Spiel mit 29:28 gegen die Niederlande durch. Souveräner machte es Mitfavorit Dänemark. Der Weltmeister gewann dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel mit 37:27 gegen Portugal. Außerdem verschaffte sich Slowenien durch einen 28:27 Erfolg gegen Norwegen eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde. Weiter geht das Turnier aber auch für die Niederlande, Norwegen und Portugal. Jedoch starten diese Mannschaften mit zwei Minuspunkten in die zweite Turnierphase, da das Ergebnis gegen den jeweiligen Gegner aus der Vorrunde, der ebenfalls weitergekommen ist, in der Wertung bleibt. Deutschland spielt am Dienstag gegen Frankreich um eine gute Ausgangslage in der Hauptrunde.