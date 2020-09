Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße erhielt am Freitag die Nachricht über ein positives Corona-Testergebnis einer Schülerin der Grundschule St. Martin. Die Schülerin hatte zuletzt am 16. September die Schule besucht und befindet sich laut Kreisverwaltung derzeit in häuslicher Isolation.

„Nach aktuellem Stand befinden sich unter den Kontaktpersonen in der Schule 15 Mitschüler der gleichen Klasse und zwei Lehrkräfte“, teilt die Verwaltung mit. Das betroffene Kind habe außerdem die klassenübergreifende Nachmittagsbetreuung besucht.

Tests in Auftrag gegeben

Derzeit werden laut Kreis alle Kontaktpersonen im schulischen und im persönlichen Umfeld ermittelt. Sie stehen als enge Kontaktpersonen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt und werden zusätzlich auf Veranlassung des Gesundheitsamtes in der Teststation getestet. Die Schule habe die Eltern der Kontaktpersonen informiert, mit der Bitte, ihre Kinder aus der Schule abzuholen. Für alle übrigen Schüler an der Grundschule laufe der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen worden seien, erklärt die Kreisverwaltung.

