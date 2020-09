Das Edith-Stein-Gymnasium (ESG) und das Gymnasium am Kaiserdom (GaK) haben aktuell je einen bestätigten Fall von Covid-19-Erkrankung unter ihrer Schülerschaft. Am ESG ist die Klassenstufe acht betroffen. Wie das Gymnasium auf seiner Homepage mitteilt, wurden nach Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt Ludwigshafen die betroffenen Schülerinnen und Lehrkräfte am Freitag informiert. Bis Freitag, 2. Oktober, ist für sie häusliche Quarantäne angeordnet. Die Schülerinnen werden per Fernunterricht beschult. Laut Gesundheitsamt können der reguläre Schulbetrieb für alle anderen Schülerinnen stattfinden. “ Nach einem positiven Test einer Schülerin in der Klasse 9a am Gymnasium am Kaiserdom Quarantäne für die 9a und diejenigen Schüler der 9b und 9c, die den Griechischunterricht und Evangelische Religion besuchen, bis einschließlich Freitag, 8. Oktober, angeordnet. Wie Schulleiter Hartmut Loos am Sonntag mitteilte, war er am Samstag gegen 18 Uhr vom Gesundheitsamt von dem positiven Testergebnis informiert worden. Der Präsenzunterricht in der 9a entfällt in der Zeit der Quarantäne. Es gibt Aufgaben zum Erledigen von den Lehrern und Lehrerinnen. Der Unterricht in der 9b und 9c findet ohne die betroffenen etwa 40 Schüler statt. Am Mittwoch werden alle Schülerinnen und Schüler der 9a, die betroffenen Mitschüler der Klassen 9b und 9c ebenso wie deren Lehrerinnen und Lehrer in der Schule auf Corona getestet, teilte am Sonntag Loos mit.