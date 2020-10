In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine weitere Person im Landkreis Bad Dürkheim im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Dies hat das Gesundheitsamt des Kreises am Samstag mitgeteilt. Es handele sich um einen 90-jährigen Mann, der im Kreiskrankenhaus Grünstadt am 17. Oktober verstarb. Damit sind seit Beginn der Pandemie 13 Menschen im Landkreis Bad Dürkheim in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.