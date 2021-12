Warum die Polizei die „Spaziergänger“ gewähren ließ

Hunderte Pfälzer haben am Montagabend gegen die Corona-Regeln protestiert. Ihren eigenen Maßstäben zufolge hätten die Behörden dagegen vorgehen müssen, doch sie haben kaum eingegriffen. Warum? Zum Artikel

Vorbiler der Pfälzer Corona-Demos: „Erwiesen rechtsextrem“

Gruppen, die sich „Freie Pfälzer“ nennen, feiern die illegalen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmenals Erfolg. Inspiration holen sie sich von den „Freien Sachsen“ – ein ungutes Vorbild. Zum Artikel

Wie gefährlich ist Telegram?

Verschwörungsmythen, Falschinformationen, Aufrufe zu Demonstrationen und zu Gewalt – wenn es um Protest gegen Corona-Maßnahmen geht, spielt der Messenger-Dienst Telegram eine große Rolle. Die Behörden wollen nicht länger zuschauen. Zum Artikel

Kein Booster für bettlägerigen Patienten

Der zweite Corona-Herbst bringt das Gesundheitssystem ins Schwitzen. Es wird getestet, gepflegt und vor allem: An allen Ecken und Enden wird geimpft. An fast allen. Inmitten des Trubels erreicht Redaktion der Hilferuf eines Lesers. Zum Artikel

Verdienen Sparkassen-Vorstände zu viel?

Fusionieren zwei Sparkassen, fällt ein Vorsitzenden-Posten weg und damit ein Gehalt. Aber die künftigen Chefs verdienen in der Regel viel mehr. Ein Landtagsabgeordneter findet, dass das ein Problem ist. Der Sparkassenverband findet das nicht. Zum Artikel

Deutsche Steuer-Bescheide für US-Soldaten: Das Pentagon reagiert

US-Militär in Deutschland ist von der hiesigen Steuer befreit. Dennoch häufen sich Fälle, in denen der Fiskus bei Amerikanern die Hand aufhält – mit existenzbedrohenden Folgen. Das Thema beschäftigt nun höchste Regierungsstellen in Deutschland und den USA. Zum Artikel

Sind Schlachthof-Kontrollen zu lasch?

Angesichts der Tierquälerei-Vorwürfe gegen die Kaiserslauterer Pferdemetzgerei Härting stellt sich die Frage, ob Tierärzte des Kreisveterinäramtes ihre Kontrollaufgabe erfüllt haben. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen. Zum Artikel

Verbraucher-Tipp: Weniger zahlen für schlechtes Internet

Die versprochenen Megabit schrumpfen auf die Hälfte oder weniger, bis sie im Router ankommen? Das müssen Verbraucher nicht auf sich sitzen lassen. Zum Artikel

Das Wetter für die Pfalz: Nebel

Die Temperaturen steigen, die Nässe bleibt: In der Pfalz soll es neblig werden. Zum Artikel