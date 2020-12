Am Montag hat Bundestrainer Alfred Gislason das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft nominiert. Mit 20 Spielern beginnt am Sonntag, 3. Januar, in Neuss die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft (13. bis 31. Januar in Ägypten).

Angeführt wird das Team von Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), ältester Spieler ist Torwart Johannes Bitter (Stuttgart) mit 38 Jahren, jüngster Akteur Mittelmann Juri Knorr (Minden) mit 20 Jahren. Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner (beide Erlangen) stehen erstmals im Aufgebot der Nationalmannschaft. Der Ludwigshafener Christian Dissinger hat den Sprung geschafft. Auch der Rhein-Neckar Löwe Jannik Kohlbacher ist dabei.

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce), Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Silvio Heinevetter (MT Melsungen)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Christian Dissinger (RK Vardar Skopje) Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden), Marian Michalczik (Füchse Berlin) Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), David Schmidt (Bergischer HC), Antonio Metzner (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen)