[Aktualisiert 18.35 Uhr] Titelverteidiger FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Atletico Madrid, RB Salzburg und Lokomotive Moskau. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und dem FC Brügge zu tun. Borussia Mönchengladbach trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Rekordsieger Real Madrid, den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk und Inter Mailand.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain, Englands Rekordchampion Manchester United und Istanbul Basaksehir. Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben Ajax Amsterdam und Atalanta Bergamo als Gruppen-Gegner zugelost bekommen. Das ergab die Ziehung der ersten beiden Lostöpfe durch die Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf. Die Gruppenphase beginnt am 20. Oktober.

Außerdem ist Bayern-Trainer Hansi Flick zum UEFA-Trainer des Jahres gewählt worden.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Bayern München Atletico Madrid Red Bull Salzburg Lokomotive Moskau

Gruppe B Real Madrid Schachtjor Donezk Inter Mailand Borussia Mönchengladbach

Gruppe C FC Porto Manchester City Olympiakos Piräus Olympique Marseille

Gruppe D FC Liverpool Ajax Amsterdam Atalanta Bergamo FC Midtjylland

Gruppe E FC Sevilla FC Chelsea FK Krasnodar Stade Rennes

Gruppe F FC Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund Lazio Rom FC Brügge KV

Gruppe G Juventus Turin FC Barcelona Dynamo Kiew Ferencváros Budapest

Gruppe H Paris St. Germain Manchester United RB Leipzig Istanbul Basaksehir