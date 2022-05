Nach der deutlichen Niederlage bei der Landtagswahl hat die CDU des Saarlandes Stephan Toscani (55) zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt. Toscani löst Tobias Hans (44) ab, der auf dem Parteitag am Samstag in Eppelborn die Verantwortung für die Wahlniederlage vom 27. März übernahm. Damals hatte die SPD die absolute Mehrheit geholt und Tobias Hans das Amt des Ministerpräsidenten an Anke Rehlinger verloren. Der neue CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani hatte in seiner Bewerbungsrede beklagt, dass für die Bürger nicht mehr klar sei, was die CDU von der SPD unterscheidet. „Der Markenkern der CDU ist verlorengegangen“, sagte Toscani und forderte: „Das darf uns nie wieder passieren.“ Die Partei habe sich zudem aus wichtigen Zukunftsdebatten zurückgezogen und sich zu sehr anderen angepasst. Toscani regte an, ein Grundsatzprogramm der CDU Saarland zu erarbeiten. Es sollte dazu führen, „dass die Menschen im Land von uns in knappen und eindeutigen Sätzen erfahren, wofür die CDU steht“. Das sei in der Vergangenheit, auch im zurückliegenden Wahlkampf nicht der Fall gewesen. Toscani wurde mit großer Mehrheit ins Amt gewählt. Von 357 Stimmen erhielt er 331. 19 Delegierte stimmten nein. Toscani war der einzige Kandidat.